16 марта около 21.00 на проспекте Науки-41 на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину. Машина с места ДТП скрылась.

Очевидцы вызвали "скорую", пострадавший был доставлен в больницу, сообщает Статус-Кво.По сообщениям очевидцев, машина, сбившая пешехода, была замечена в районе улицы Отакара Яроша. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, автомобиль ВАЗ 2111 с характерными для наезда на пешехода повреждениями обнаружили неподалеку от места ДТП.- Сбили моего сына, ударил так, что сын разбил своим телом фару. В результате – множество ушибов и сильный ушиб головного мозга. Свидетели происшествия нашли машину – водитель бросил ее метров через сто и убежал. Видать, под мухой был, - рассказал журналистам отец пострадавшего Михаил Помазан.Для выяснения всех обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа. В настоящий момент устанавливается, кто именно находился за рулем авто.