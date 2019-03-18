Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило рейтинги города Харькова на уровне «В-», прогноз «Стабильный».Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» (Лондон) 15 марта подтвердило рейтинги города Харькова: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валютах на уровне «В-» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «В». Долгосрочный рейтинг города по национальной шкале подтвержден на уровне «AA-(ukr)», прогноз – «Стабильный».
Об этом сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества.
По мнению рейтингового агентства «Fitch», подтверждение рейтингов отражает хорошие операционные показатели и отсутствие у города долговой нагрузки. Харьков по-прежнему занимает хорошие позиции на фоне сопоставимых украинских городов.
Эксперты «Fitch» ожидают, что финансовые показатели Харькова останутся хорошими в среднесрочной перспективе с операционной маржой на уровне около 20%. Одним из приоритетов для руководства города является развитие городской инфраструктуры, в частности, расширение линий метрополитена, обновление транспортного парка города и строительство дорог.
Рейтинги Харькова по-прежнему сдерживаются рейтингами Украины. Какое-либо действие по суверенным РДЭ Украины приведет к соответствующему рейтинговому действию по рейтингам города.