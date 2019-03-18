Переплаты бытовых потребителей за электроэнергию, поступившие на счета АО «Харьковоблэнерго», до 1 апреля будут перечислены новому поставщику услуг - «Харьковэнергосбыт».

Об этом 15 марта сообщил журналистам заместитель генерального директора по экономике и инвестициям АО «Харьковоблэнерго» Дмитрий Исаев.- Все средства, перечисленные абонентами предприятию «Харьковоблэнерго», находятся на учете по лицевым счетам, все они персонифицированы. Таким образом, мы понимаем, чья это переплата. Хочу всех успокоить, эти деньги никуда не денутся, - подчеркнул Дмитрий Исаев.При этом он отметил, в случае, если переплата на лицевом счете возникла из-за начислений по субсидии, средства будут переведены новому поставщику только по окончании отопительного сезона, когда будет проведен перерасчет за неиспользованную субсидию.В свою очередь коммерческий директор АО «Харьковоблэнерго» Сергей Титаренко заверил, что ни один потребитель, имеюший переплату в «Харьковоблэнерго», не будет отключен за задолженность, образовавшуюся с 1 января 2019 года.В компании отметили, что на сегодняшний день у предприятия около 180 тыс. должников. Эти абоненты в марте получат две квитанции — от «Харьковоблэнерго» - с суммой задолженности, и от «Харьковэнергосбыт» - с начислениями за текущее потребление электроэнергии.