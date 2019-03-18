Правоохранители просят помощи в розыске Владислава Курдюмова 2001 года рождения.Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 14 марта парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Как стало известно, Владислав собирался поехать в Харьков.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза зеленые.
Был одет в синюю куртку, черные джинсы, темно-серую шапку.
Правоохранители просят всех. кто владеет любой информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить в Балаклейский отдел полиции по телефонам: (05749) 2-09-02, 050-416-80-81 или «102».