Жители Харькова просят установить светофор на перекрестке улицы Библика и проспекта Индустриального.Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
"Просьба установить светофор на перекрестке ул. Библика и просп. Индустриального. Этот перекресток является аварийно-опасным, водители пренебрегают знаком "Уступить дорогу", вследствие чего происходят ДТП (раз в месяц стабильно) и гибнут люди", - сказано в тексте.
Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.