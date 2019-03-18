Украина сейчас очень бедная страна, поэтому у нее есть запас прочности в виде огромного внутреннего рынка потребления, сказал норвежский экономист Эрик Райнерт в интервью газете День.

- Украина настолько бедная страна сейчас, что у вас впереди еще есть запас прочности в виде огромного внутреннего рынка потребления. Ваши люди нуждаются в вещах. Люди хотят ездить на качественных и доступных автомобилях, пользоваться хорошей бытовой техникой, иметь хорошую мебель в доме... Как по мне, то, что вы сейчас немного позади - это ваш плюс, - отметил он.По мнению Райнерта, Украину "еще ждет тот опыт, который пережили США в 60-х".- Американцы уже пережили этот консьюмеризм. У вас это все еще впереди, - подчеркнул экономист.Результаты опроса компании Research&Branding Group свидетельствуют, что на одежде и обуви экономят чуть больше половины украинцев, на отдыхе - чуть меньше половины. 40% – на продуктах, 37% – на коммунальных расходах, а около трети – на лечении. В то же время почти каждый пятый экономит на транспорте, а также есть те, кто экономит на связи и образовании.