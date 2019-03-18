На счету харьковчан — пять наград этапа Кубка Европы по борьбе сумо в эстонском Раквере.

Демид Караченко, который выступает в весовой категории до 85 кг, в финале поборол действующего чемпиона мира из Винницы Святослава Семикраса, – передает корреспондент МГ “Объектив”.Президент Харьковской областной федерации сумо Антон Чуев отборолся на «бронзу» в весе до 100 кг.В финале женской супертяжелой номинации вернувшаяся из декретного отпуска Мария Дрбоян уступила киевлянке Иванне Березовской и стала второй. Третье место — у еще одной харьковчанки, Таисии Редченко. Свой бронзовый финал она выиграла у венгерки Эрики Маккай. В абсолютной категории Дрбоян также завоевала бронзовую медаль.Караченко, Чуев и Дрбоян являются лидерами европейского рейтинга в своих категориях. В этом году харьковские сумотори выступят на чемпионате Европы в Таллинне и чемпионате мира на Гавайях. Главный старт четырехлетия для них состоится в 2021-м году — Всемирные Игры в английском Бирмингеме.Как сообщалось ранее, харьковские сумоисты выиграли чемпионат Украины.