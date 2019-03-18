Сотрудники Чугуевского отдела полиции нашли заказчика и исполнителей убийства военного-контрактника в Харьковской области.

Тело убитого 26-летнего военного нашли 16 марта в лесополосе недалеко от воинской части в Чугуеве вблизи местного кладбища в поселке Калугин-Башкировка. На теле бнаружены колото-резаные раны шеи и рук, синяки в области грудной клетки. Во время розыскных мероприятий полицейские установили, что погибшим является 37-летний уроженец Луганской области. Мужчина проходил военную службу в Чугуеве Харьковской области и с 13 марта не появлялся по месту несения службы. Погибший был контрактником 92-й ОМБр.На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководством отдела. Полицейские разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные ребята 22-летняя харьковчанка.Выяснилось, что 13 марта компания находилась в Чугуеве. В 23:00 на автовокзале они встретили мужчину, с которым пошли в подъезд девятиэтажки выпивать. Во время употребления алкоголя девушка рассказала ребятам, что 26-летний мужчина ее изнасиловал. Также она сообщила, что у него есть банковская карта, на которой много денег, и предложила ребятам за вознаграждение убить парня.Ребята предложили парню пойти с ними в лес, где порезали его ножом. После того, как парень потерял сознание, злоумышленники сожгли его одежду и вещи.Затем ребята вернулись к девушке, сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение видео.По данному факту открыто уголовное производство п.п.6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.