В Харьковской области провели ямочный ремонт дорог.

Дергачи-Казачья Лопань (от железнодорожного переезда м. Дергачи в с. Лещенки);

Киев-Харьков-Довжанский (в пределах г. Валки, в районе с. Шаровка Валковского района и в районе пгт Манченки, в районе поворота на село Коротич Харьковского района);

объездная дорога вокруг Харькова;

Харьков-Волчанск-КПП «Чугуновка» (в районе с. Федоровка, в районе пгт Старый Салтов Волчанского района, возле с. Песчаное);

Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта (вблизи с. Жихарь);

Харьков-Красноград-Перещепино.

устанавливали новые, меняли старые дорожные знаки;

ремонтировали и меняли барьерные ограждения;

рубили поросль;

убирали мусор;

убирали автопавильоны.

По данным Службы автомобильных дорог Харьковской области, с начала года ликвидировано 10,3 тыс м² аварийной ямочности, с 7 по 15 марта ликвидировано 3,7 тыс м² аварийной ямочности. Работы выполнялись горячим, литым и холодным асфальтобетоном на дорогах:Кроме того, дорожники выполняли следующие работы: