В Харьковской области провели ямочный ремонт дорог.

По данным Службы автомобильных дорог Харьковской области, с начала года ликвидировано 10,3 тыс м² аварийной ямочности, с 7 по 15 марта ликвидировано 3,7 тыс м² аварийной ямочности. Работы выполнялись горячим, литым и холодным асфальтобетоном на дорогах:
  • Дергачи-Казачья Лопань (от железнодорожного переезда м. Дергачи в с. Лещенки);
  • Киев-Харьков-Довжанский (в пределах г. Валки, в районе с. Шаровка Валковского района и в районе пгт Манченки, в районе поворота на село Коротич Харьковского района);
  • объездная дорога вокруг Харькова;
  • Харьков-Волчанск-КПП «Чугуновка» (в районе с. Федоровка, в районе пгт Старый Салтов Волчанского района, возле с. Песчаное);
  • Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта (вблизи с. Жихарь);
  • Харьков-Красноград-Перещепино.
Кроме того, дорожники выполняли следующие работы:
  • устанавливали новые, меняли старые дорожные знаки;
  • ремонтировали и меняли барьерные ограждения;
  • рубили поросль;
  • убирали мусор;
  • убирали автопавильоны.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В старейшем вузе Харькова пройдет День открытых дверей (программа)

Харьков