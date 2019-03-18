В Харьковской области провели ямочный ремонт дорог.По данным Службы автомобильных дорог Харьковской области, с начала года ликвидировано 10,3 тыс м² аварийной ямочности, с 7 по 15 марта ликвидировано 3,7 тыс м² аварийной ямочности. Работы выполнялись горячим, литым и холодным асфальтобетоном на дорогах:
- Дергачи-Казачья Лопань (от железнодорожного переезда м. Дергачи в с. Лещенки);
- Киев-Харьков-Довжанский (в пределах г. Валки, в районе с. Шаровка Валковского района и в районе пгт Манченки, в районе поворота на село Коротич Харьковского района);
- объездная дорога вокруг Харькова;
- Харьков-Волчанск-КПП «Чугуновка» (в районе с. Федоровка, в районе пгт Старый Салтов Волчанского района, возле с. Песчаное);
- Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта (вблизи с. Жихарь);
- Харьков-Красноград-Перещепино.
- устанавливали новые, меняли старые дорожные знаки;
- ремонтировали и меняли барьерные ограждения;
- рубили поросль;
- убирали мусор;
- убирали автопавильоны.