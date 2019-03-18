В Харькове обнаружили аптеку, в которой продавали наркосодержащие лекарства.

В ходе обыска сотрудники Управления противодействия наркопреступности и следственного управления ГУНП в Харьковской области изъяли 270 таблеток «Кодепсин», на которые не было документов.В аптеке полицейские обнаружили харьковчанина, который купил у 64-летней женщины-провизора 80 наркосодержащих таблеток. Кроме того, в тайнике нашли еще 190 таблеток и полимерные конвалюты «Кодепсина».Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.Следственные действия проходили 15 марта в рамках уголовного производства по ч. 1, ч. 2 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.