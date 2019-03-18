Участники АТО (ООС) получили наделы, расположенные на территории Барвенковского, Близнюковского, Красноградского, Золочевского и Изюмского районов Харьковщины.

Бойцы получили приказы о передаче в собственность 136 земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства и 46 приказов о передаче в собственность земельных участков для ведения садоводства.На территории Кочетокского поселкового совета Чугуевского района наши защитники получили земельные участки, на которых в будущем смогут вести садоводство.Кроме того, в этот же день путем жеребьевки между участниками АТО (ООС) распределили 121 земельный участок для ведения садоводства на территории Безруковского сельского совета Дергачевского района Харьковской области.По словам заместителя начальника отдела правового обеспечения Юридического управления Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Константина Рыбалко, Харьковская область на протяжении 2014-2018 гг. входит в пятерку регионов-лидеров по обеспечению участников антитеррористической операции и операции объединенных сил земельными участками.– Залогом успеха в реализации прав защитников независимости Украины на землю является активное взаимодействие Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области и общественных организаций, а также всесторонняя поддержка председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной, – отметил Константин Рыбалко.