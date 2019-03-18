В Варшавской политехнике (WUT) прошла торжественная церемония запуска магистерской программы двойных дипломов по направлению Mechanical Engineering.

О запуске программы сообщили в НТУ «Харьковский политехнический институт» (ХПИ), делегация которого участвовала в торжествах. По данным вуза, программа реализуется между ХПИ и WUT в рамках договора, подписанного в 2018 году. Первая группа студентов кафедры двигателей внутреннего сгорания ХПИ в составе 14 человек начала свое обучение в польском вузе в конце февраля 2019 года. До этого занятия проходили в Харькове (1 семестр), два семестра пройдут в польском вузе, и в завершение -- один семестр в ХПИ. В результате такого обучения студенты-магистры станут обладателями дипломов двух вузов: польского и украинского.