Поезд «Покровск – Харьков» переходит на ежедневный график курсирования.

Как сообщил директор Департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок «Укрзалізниці» Александр Красноштан, поезд продемонстрировал популярность, которая превзошла ожидания. В связи с такой популярностью принято решение о ежедневном курсировании. Этот поезд обеспечивает сообщение большой части Донбасса с мощным промышленным, культурным, научным и образовательным центром – Харьковом.Из Покровска поезд отправляется в 09:20 и прибывает в Харьков в 14:49.Обратно он отправляется в 16:35, а прибывает в Покровск – в 22:01.