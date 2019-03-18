Матчи Grand Prix Series пройдут в Харькове 20 и 21 июля этого года.

В 2019 году организация «Регби Европа» предоставила Украине право проведения чемпионата Европы по регби-7 (женщины) Grand Prix Series. Он состоится в Харькове с 20 по 21 июля. Федерация регби Украины и Федерация регби Харьковской области начали подготовку к проведению этого мероприятия, которое имеет огромное значение как для нашего региона, так и для всего спортивного олимпийского движения Украины в целом, поскольку этот турнир является одним из квалификационных этапов к Олимпийским играм 2020 в Токио, сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.Участие в соревновании примут команды Украины, Франции, Уэльса, Англии, Шотландии, Ирландии, Италии, Бельгии, Польше, Испании и Нидерландов. Всего ожидается около 200 участников.Гран-при Европы по регби-7 – это ежегодное европейское первенство среди женщин (с 2003 года), которое является квалификационным к Чемпионату мира по регби-7 и Олимпийским играм. Основателем и главным спонсором турнира является организация «Регби Европы». В период с 2003 года этот престижный турнир проходил на территории Франции, Германии, Нидерландов, Румынии, Испании. Наибольшее количество титулов – у национальной сборной команды Англии.