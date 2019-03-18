На предприятии Диканевской исправительной колонии (№12) освоено изготовление мягких полипропиленовых контейнеров для сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая начало подготовки к весенне-полевым работам, с 12 марта предприятием учреждения налажено производство контейнеров для транспортировки удобрений, семян и продукции растениеводства. Уже заказано изделий на 70 тыс грн, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.– Расширение ассортимента продукции за счет дополнительных ее видов способствует повышению финансовой устойчивости предприятия, обеспечению трудовой занятости и росту заработной платы осужденных, – отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк.