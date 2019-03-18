Известно, что высокое давление опасно для человека. Оно повышает риск инсультов и инфарктов. Однако сниженное давление также негативно сказывается на состоянии людей, по крайней мере, лиц старше 80 лет и тех, кто перенес ранее инсульт или инфаркт миокарда.

Ученые установили: риск смерти возрастает, если показатели давления ниже 140/90 миллиметров ртутного столба, пишет "Медпортал". Такие выводы озвучили сотрудники Берлинского медицинского университета.Ученые проанализировали состояние более чем 1600 мужчин и женщин в возрасте минимум 70 лет, получавших лечение от высокого давления. Эксперты учитывали принимаемые препараты, работу почек, состав крови и мочи, наличие вредных привычек и прочих внешних факторов. Оказалось, люди 80 лет с давлением ниже 140/90 миллиметров ртутного столба умирали на 40% чаще тех, у кого давление было выше указанного показателя.Аналогичная ситуация наблюдалась у людей, ранее перенесших инфаркт миокарда или инсульт. Что касается добровольцев, чье давление фиксировалось на отметке ниже 140/90 миллиметров ртутного столба, то у них смертность была повышена на 61% по сравнению с людьми, имеющими более высокое давление, хотя и принимавшими лекарства против гипертонии.