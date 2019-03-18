На физико-техническом факультете Харьковского Национального университета им. Каразина 30 марта пройдет День открытых дверей.

Об этом сообщается на сайте вуза.На мероприятие приглашают школьников 8-11 классов.- 10:30 - отправление университетского автобуса от главного корпуса вуза (пл. Свободы, 4) к корпусу физтеха (пр. Курчатова, 31).- 11:00 – 11:45 - лекция по электричеству (ауд.313, 3 этаж);- 11:45 – 12:00 - перерыв, переход в лабораторию электроники (ауд.309, 3 этаж);- 12:00 – 12:45 - выполнение лабораторной работы (ауд.309, 3 этаж);- 12:45 – 13:00 - перерыв, переход в ауд.313, 3 этаж;- 13:00 – 13:45 - встреча со студентами, преподавателями и деканом факультета.После окончания мероприятия желающих отвезут на университетском автобусе к пл. Свободы.