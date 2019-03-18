Из-за строительства Крымского моста заболачивается Керченский пролив, что нарушает водообмен между Черным и Азовским море, и в будущем может привести к исчезновению последнего.

Об этом в комментарии Обозревателю заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар, отметив, что глубина фарватеров уже значительно уменьшилась.– Написал мне инженер из Керчи, который выразил опасение о том, что Керченский пролив станет болотом. А к этому все и идет за счет того, что на фарватере уменьшаются глубины за счет наносов, уже официально глубина уменьшилась на полтора метра, – сказал ученый.Такие данные Медовару подтвердили и океанологи, которые сообщили, что дно в проливе шероховатое, и за счет этого возможно повышение донных накоплений и уменьшение глубины на фарватере.– Если там произойдет заболачивание территории, это приведет к колоссальному нарушению водообмена между морями. Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб, там гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому, в перспективе Азовское море может настигнуть судьба Аральского моря, от которого ничего не осталось, – заявил инженер-гидрогеолог.Он отметил, что чистка канала действительно проводилась, но все отходы, которые должны были выкинуть в глубины Черного моря, скинули перед проливом. Соответственно, течение вновь занесло отходы к каналу, где образовали водоросли.– Нужно срочно демонтировать этот мост и освободить пролив, потому что Азовское море совсем внутреннее, у него единственная связь с миром – это Черное море, – утверждает Медовар.