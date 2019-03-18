Несколько воспитанников харьковского детского сада №374 пострадали от ротавирусной инфекции, сообщили в администрации детского заведения.

По данным родителей, ЧП случилось еще 13 марта. Отравились дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. По словам заведующей детсадом Валентины Сивтуновой, в группу входит 11 детей. Родители троих детей сообщили, что дети заболели, еще двое увидели в соцсети сообщения и побоялись приходить, остальные не явились по другим причинам.В сад пригласили врача, провели проверку. Другие родители на самочувствие детей не жаловались. Санитарные врачи говорят, что ротавирус – это кишечная инфекция, причиной возникновения которой может быть нарушение правил гигиены.Начинается заболевание с боли в горле, которую часто принимают за начало ОРВИ или гриппа. Потом появляются признаки кишечной инфекции: температура, диарея, рвота. Могут быть частые выделения и метеоризм. Нужно сделать эпидемиологический анализ, найти тех, с кем контактировал ребенок, провести лабораторную диагностику, можно пройти тест на ротавирус, пояснила врач-эпидемиолог Харьковского лабораторного центра Людмила Попова.По словам специалиста, родителям нужно обязательно обратиться к врачу – педиатру или инфекционисту. Инкубационный период инфекции может длиться от 12 до 24 часов, а также от 3 до 7 дней.Чтобы избежать заболевания, нужно соблюдать правила личной гигиены, хранения продуктов. Для детей овощи и фрукты нужно мыть кипятком, пить только бутилированную или кипяченую воду, не употреблять сомнительные продукты, говорит Людмила Попова.В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что им по поводу отравления детей заявлений не поступало.