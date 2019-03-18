В Харьковской области продолжают создавать комфортные условия для воспитания и обучения детворы.

Даже в небольших селах и самых отдаленных населенных пунктах открываются и ремонтируются современные школы и детские сады. Так воплощаются в жизнь задачи, поставленные председателем облгосадминистрации Юлией Светличной.Продолжаются работы в Грушинском учебно-воспитательном комплексе в Первомайском районе. На сегодняшний день там практически завершены работы по утеплению здания. С ходом работ ознакомился заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Анатолий Бабичев во время рабочей поездки в районОн передал коллективу заведения приветствие от председателя ХОГА Юлии Светличной.– Будем экономить энергоресурсы, – сказал Анатолий Бабичев. – Мы будем и в дальнейшем работать над улучшением материально-технической базы школ Харьковщины. Проблем и вопросов еще много. Хочется сделать больше, и мы, конечно, не остановимся на достигнутом.В Грушинском учебно-воспитательном комплексе учатся сто детей. В прошлом году в учреждении заменили все окна. Сейчас завершаются работы по утеплению здания.Как отметил председатель Первомайской райгосадминистрации Владимир Павленко, уже выделены средства на ремонт столовой и обновление мебели.