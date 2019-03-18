Наверно нет в мире таких людей, которые не слышали о серийном убийце — Джеке-Потрошителю. Он жил в конце 19 века в Лондоне, ее жертвами были женщины легкого поведения. Ученые полагают, что его настоящие имя Аарон Космински.

Ученые провели анализ ДНК, который получили с платка последней жертвы убийцы Кэтрин Эддоус, на нем остались следы его крови, сообщают «Экономические новости».Группа научных сотрудников впервые смогла провести молекулярный анализ единственного сохранившегося вещественного доказательства. Благодаря ему, ученые выяснили, что этот человек действительно существовал и на его руках много жертв.Эта гипотеза выдвигалась еще пять лет назад. Эксперты полагали, что Ааарон Космински, имеющий польские корни, и был настоящем серийным убийцей. Он убивал женщин, которые торговали своим телом. Сперва он перерезал им горло, а потом вскрывал брюшную полость.