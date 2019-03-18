В зоопарке Харькова пополнение в семье пекари. Об этом сообщает Сегодня.

По данным сотрудников зверинца, через несколько часов после рождения свинки начали ходить, а на следующий день семь свинок всюду следовали за мамой. На данный момент их основным кормом является материнское молоко, но совсем скоро они перейдут на взрослый рацион, куда входят сочные овощи, фрукты и ягоды. Также сотрудники зоопарка отмечают, что потомство дали несколько самок, которые живут стадом.Пекариевые — семейство нежвачных парнокопытных млекопитающих. Прежде причислялись к семейству свиней. Слово "пекари" заимствовано из языка бразильских индейцев тупи. Оно переводится как "зверь, проделывающий много дорог в лесу".