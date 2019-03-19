В этом году и весенний, и осенний призывы Кабмин продлил до трех месяцев. А это значит, что весенний призыв начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Это связано с тем, что за меньший период времени сложно набрать необходимое количество призывников, так как есть немало случаев их уклонения от воинской службы.

Об этом сообщает zi.dn.ua По закону призыву подлежат парни от 20 до 27 лет, по состоянию здоровья годные служить в армии. В период призывной кампании никого на улице останавливать, требовать документы и забирать в военкомат насильно не будут (не имеют право). Право останавливать на улице и требовать документы есть только у полицейских, и то правоохранители должны объяснить причину проверки документов. Как сообщают в военкоматах, новобранцев с зону проведения ООС направлять не будут. Призывники, не имеющие высшего образования, служат полтора года, после окончания университета – год.Есть категории молодых мужчин, имеющие право на отсрочку от призыва. Это отцы, имеющие двоих детей, малыша до трех лет или ребенка-инвалида. Не призывают в армию парня, являющегося единственным кормильцем престарелых родителей, или в период, когда жена призывника ждет ребенка.Не подлежат призыву на срочную военную службу студенты стационаров вузов, а также парни, работающие врачами, преподавателями, полицейскими. За уклонение от службы можно получить, как штраф, так и реальный срок. За неявку в военкомат первый раз могут оштрафовать от 85 до 119 гривен. При повторной неявке сумма штрафа может увеличиться до 170-225 гривен.Если же призывник в повестке расписался, пришел в военкомат, медики на комиссии признали его годным к службе, а он не явился на призывной пункт, то тут уже привлекают к уголовной ответственности. Наказание может быть от двух до пяти лет лишения свободы. Но обычно такое наказание назначают условно.