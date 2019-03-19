Американский B-52 смог приблизиться на 150 км к базе ВМФ в Калининграде, защищенной С-400.

Министерство обороны России признало, что американский стратегический бомбардировщик B-52 15 марта имитировал атаку на базу российского военно-морского флота в Калининграде. Его удалось засечь только в 150 километрах от российской границы, информирует newsru.co.il. «Он совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО», — сообщили в министерстве обороны.Транспондер самолета, находившегося над нейтральными водами Балтийского моря, был включен.B-52H Stratofortress способен нести на борту ядерное оружие. Он вооружен, в том числе, крылатыми ракетами AGM-86 ALCM, радиус действия которых составляет около 2.400 километров, а масса боеголовки превышает 1.300 килограммов.14 марта стало известно, что США перебросили из Луизианы на британскую авиабазу «Фэнфорд» шесть таких бомбардировщиков. Это стало частью развертывания новой стратегической группы американских ВВС в Европе.Согласно агентству «Спутник», самолет был засечен около 16:25 по московскому времени. В тот же день в 12:19 РИА Новости сообщило, что в Калининградской области встал на боевое дежурство зенитно-ракетный комплекс С-400.С-400 «Триумф» — новейшая российская зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия системы достигает 400 километров.