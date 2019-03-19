Американские медики рассказали, на какие симптомы нужно обращать внимание, чтобы не пропустить развитие такой болезни как подагра.

Ученые отмечают, что на первый взгляд эти симптомы могут казаться несерьезными, но они имеют негативные последствия для всего организма, информируют «Экономические новости».Специалисты, работающие в медицинском центе Мэйо, сообщили, что болезнь начинает развиваться с первых признаков появления болевых ощущений в суставах. Ученые подчеркивают, что обычно эти боли длятся от четырех часов и больше. Сначала в основном боль возникает на суставе большего пальца на ноге, затем распространяется на колени, локти, запястья и пальцы рук. Эксперты добавляют, что после болевых ощущений еще на протяжении долго времени может ощущаться дискомфорт.Кроме этого, для этого недуга характерно появление покраснения и воспаления в суставах. Они, к слову, становятся горячими, и сковывают движения человека. Чем сильнее прогрессирует заболевание, тем сложнее управлять своим телом.Подчеркнем, что эта болезнь развивается из-за нарушений работы почек. В суставах накапливаются кристаллы урата. Медики рекомендуют придерживаться активного образа жизни, правильно питаться и пить больше жидкости, а также избегать большего количества белков.