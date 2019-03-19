Эксперты из США создали революционные серьги, которые помогут парам избежать нежелательную беременность. Такие украшения снабжают женский организм специальной гормональной терапией.

Ученые вместили в каждую такую серьгу синтетический элемент, способный проникать в кровь через ушную мочку, информируют «Экономические новости».Эксперты наполняют серьги всеми необходимыми гормональными веществами, которые попадают в кровоток и не позволяют произойти зачатию.Разработчики этого инновационного метода контрацепции уверяют, что их метод близкий к идеалу. «Ювелирная» контрацепция нацелена на сто процентную защиту. Проведя исследование выяснилось, что использование популярных контрацептивов в 0,3-9% случаев не уберегали от зачатия.