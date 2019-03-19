Киевский райсуд Одессы приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя Захаровской районной госадминистрации Одесской области Дмитрия Франчука за начисление себе премии 65 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в понедельник, 18 марта.Так, установлено, что обвиняемый подготовил и самостоятельно подписал письмо на имя бывшего председателя Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили для получения согласования для начилсения ему надбавки за интенсивность труда и выполнение особо важной работы.В дальнейшем, глава РГА устно обратился к заместителю председателя Одесской ОГА с просьбой поставить промежуточную резолюцию в указанном письме.Несмотря на то, что письмо было подписано заместителем Одесской ОГА, его не зафиксировали как входящий документ и не направляли на рассмотрение губернатору.Не смотря на это, обвиняемый подписал распоряжение, которым назначил себе надбавки в размере 695% от должностного оклада.Суд, поддержав позицию прокурора САП, признал Франчука виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.Кроме того, удовлетворен иск Захаровской РГА о взыскании с обвиняемого 65 403 гривен в пользу истца.Франчук возглавил Захаровскую РГА в сентябре 2015 года, и был уволен 3 февраля 2017 года.САП подчеркивает, что это первый обвинительный приговор по делам, которые расследовали Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.