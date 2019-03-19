Развитие медицинской сферы на Харьковщине — один из главных приоритетов в работе главы области Юлии Светличной.

Харьковский медико-генетический центр не стал исключением. На днях руководитель области посетила это учреждение, ознакомилась с его работой, а также передала государственную награду и награды облгосадминистрации лучшим работникам.Областная власть не первый год оказывает помощь и всестороннюю поддержку Харьковскому межобластному специализированному медико-генетическому центру редких (орфанных) заболеваний.— И у нас уже есть хорошие результаты, — отметила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. — В этом году также будем предпринимать всевозможные усилия для обновления оборудования, чтобы у сотрудников центра были хорошие условия для предоставления медицинской помощи.Харьковский медико-генетический центр занимается диагностикой, лечением и реабилитацией детей с редкими генетическими заболеваниями, связанными с мутацией генов, нарушением количества и строения хромосом. Специалисты центра ежегодно выявляют около полутысячи новых редких заболеваний.— Межобластной медико-генетический центр редких заболеваний делает очень большую работу. Сюда обращаются и мамы, которые вынашивают детей, и родители детей, имеющих генетические расстройства. И специалисты центра делают все для того, чтобы упредить и уменьшить риск таких заболеваний, — отметила Юлия Светличная.Ежегодно центр принимает до 40 тысяч пациентов, и каждый год специалисты выявляют от 350 до 500 новых редких заболеваний.— Генетика сейчас развивается очень быстро. Много новых тенденций. И оказаться на вершине новаций очень важно, — говорит генеральный директор Харьковского межобластного специализированного медико-генетического центра редких (орфанных) заболеваний Елена Гречанина. — Уникальность нашего края в том, что в такой сложной проблеме, как редкие болезни, объединены усилия всех: власти, общества, пациентов и врачей. Вы видите реальное объединение усилий власти и специалистов во имя детей. Поддержка Юлии Александровны сейчас наиболее ощутима, потому что к нам едут люди отовсюду, и мы хотели бы, чтобы имя Харькова звучало. Я благодарна судьбе, очень благодарна Юлии Александровне за то, что она с нами в этот чрезвычайно важный период.Во время встречи с коллективом центра председатель ХОГА передала Елене Гречаниной государственную награду – орден княгини Ольги ІІ степени.— Мне очень приятно осознавать, что именно в Харькове есть центр, который не просто предоставляет помощь жителям пяти областей, а принимает каждого жителя Украины, который к вам обращается. К вам едут из-за рубежа. Вас выбирают среди множества европейских центров и клиник. Вам доверяют. Доверие очень сложно завоевать. Для такого результата нужно было пройти большой путь. Мы гордимся, что у нас есть такие специалисты, — отметила Юлия Светличная.Напомним, развитие гуманитарной сферы в области определено приоритетом на ближайшие годы.— В этом году охвачены реконструкцией и ремонтом будут 73 объекта здравоохранения. Продолжим строительство нового онкологического комплекса, новых сельских амбулаторий, будем, как и раньше, закупать новое оборудование, — отметила руководитель области.Уже подходит к концу первый этап капитальной реконструкции чернобыльской больницы. В 2018 году здесь были проведены работы по ремонту фасадов, стояков, санузлов и частично – кровли. Полностью подготовлены к работе операционный блок и реанимация, завершаются работы на первом этаже здания. Кроме того, из областного бюджета выделены средства на разработку проекта капитального ремонта всего комплекса. Начать намерены с подачи горячей воды и восстановления внешних сетей.Продолжается реконструкция Областной клинической больницы. В офтальмологическом корпусе заменили кровлю, окна, систему отопления, проводят работы на первом и третьем этажах. В хирургическом корпусе реконструируют приемное отделение и помещение, где находится рентгеновское оборудование. В поликлиническом корпусе ремонт завершен на трех этажах, остались небольшие работы в холле. В центральном корпусе ОКБ практически завершили ремонт на восьмом этаже (в травматологии и ревматологии), продолжают работы в хирургическом и кардиологическом отделениях. Так, в кардиологии планируют сделать специальную кардиологическую инфарктную реанимацию — с мониторингом, следящей аппаратурой, навесным оборудованием на кроватях и так далее. По словам и.о. генерального директора КНП «Областная клиническая больница» Владимира Яроша, в таких масштабах работы в больнице никогда не проводились.— В год в этих стенах лечат около 30 тысяч пациентов. Здесь 25 функциональных отделений, нуждающихся в поддержке — ремонте и закупке нового оборудования. Будем и в дальнейшем укреплять больницу, помогать оборудованием — закупать новое, современное, качественное. И, конечно же, продолжим ремонт: в кардиоотделении, в отделении хирургии, будем утеплять и проводить работы по фасаду. Надеюсь, что и в дальнейшем у нас хватит финансовых возможностей, также будем привлекать к сотрудничеству международные организации, — заверила руководитель Харьковщины.Не обделены вниманием областной власти и районные больницы. Балаклейская ЦРБ – одно из 73 учреждений здравоохранения области, где в течение 2019 года продолжатся ремонтные работы. За несколько лет здесь внедрили энергосберегающие технологии, восстановили и открыли детское и анестезиологическое отделения. В начале года в больнице уже открыли обновленное диагностическое отделение – с новой мебелью, а также комплексом для мониторинга электрокардиосигналов и артериального давления. Сейчас начался ремонт крупнейшего отделения больницы – терапевтического, рассчитанного на 55 коек.Также, в области будет построено 50 амбулаторий. Среди них и амбулатория села Куриловка на Купянщине. Тут уже выполнена кладка стен, подведены вода, электроэнергия и канализация. Также установлены энергосберегающие окна, проводятся внутренние работы и ведется подготовка для монтажа кровли.— Областная стратегия сформирована таким образом, чтобы охватить ремонтом и привести в нормальное состояние всю медицинскую сферу, — отметила Юлия Светличная.