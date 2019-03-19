Украинский, математика, английский и история – самые популярные предметы на пробных тестах ВНО.

16 марта абитуриенты уже попробовали свои силы, следующее пробное внешнее независимое оценивание состоится 23 марта.По информации заместителя директора Департамента науки и образования Харьковской облгосадминистрации Владимира Игнатьева, для участия в пробном ВНО зарегистрировались почти 13 тысяч жителей Харьковской области, львиная доля которых – одиннадцатиклассники. Как и основное, пробное ВНО проводится в семи городах области.— Это Балаклея, Изюм, Красноград, Купянск, Лозовая, Харьков и Чугуев, — перечисляет чиновник.По его словам, самый популярный предмет на пробном тестировании – украинский язык.— Наибольшая часть участников пробного ВНО выбрали украинский язык и литературу -- почти 11 тысяч человек. 3700 человек зарегистрировались для прохождения тестов по математике, 2700 -- по английскому языку, 2300 -- по истории Украины, — уточнил Владимир Игнатьев.Для проведения пробных тестов в регионе задействовали более 60 учебных заведений — школы, вузы и ПТУ. За порядком во время процедуры следят 3000 педагогов области.Основная сессия ВНО, как сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, начнется 21 мая с математики и закончится 13 июня химией.— Результаты по испытаниям ВНО подведут: по математике, украинскому языку, литературе и физике -- до 14 июня, по иностранным языкам и биологии – до 20 июня, по истории, географии и химии -- до 25 июня, — уточнил Владимир Игнатьев.Для тех, кто по объективным причинам не сможет принять участие в основной сессии, предусмотрена дополнительная — с 26 июня по 12 июля. На основной сессии большинство абитуриентов будет сдавать тесты по украинскому языку и литературе, истории и математике.— Если вы внимательно посмотрите на правила приема в вузы, математика появилась для приема по большинству специальностей, — говорит Александр Сидоренко. — Приоритет математики как обязательного предмета стал заметным по сравнению с прошлыми годами. А с 2021 года математика станет обязательным предметом для ВНО.Также в этом году сдавать ВНО будут и выпускники-бакалавры.— Ожидаем 8,5 тыс. бакалавров, которые хотят стать магистрами и которым нужно пройти единый экзамен по иностранному языку. Еще 2,5 тыс. будущих магистров права и международного права, для которых предусмотрен комплексный экзамен как единственный профессиональный вступительный, — отметил Александр Сидоренко.Всего в Харьковской области планируют организовать 94 пункта тестирования, из них 66 – в Харькове. К проведению ВНО привлекут более 4,5 тыс. подготовленных, сертифицированных педагогов, которые в совершенстве знают всю процедуру. Но главное, чему уделяется внимание при подготовке к проведению тестирования в области, это безопасность детей.— Мы находим понимание и поддержку у главы области Юлии Светличной. Пункты тестирования должны быть осмотрены соответствующими службами, учтены медицинские аспекты. Обеспечение безопасности находится в центре внимания облгосадминистрации и всех служб, которые причастны к этому, — отметил Александр Сидоренко.