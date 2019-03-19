Профилактическая операция «Первоцвет» стартовала 15 марта в Харьковской области, сообщили в областном управлении Национальной полиции Украины.



Ежегодная акция направлена на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным сбором, перевозкой и реализацией редких растений на территории Харькова и области.К проведению проверок совместно с сотрудниками полиции приобщаются работники Государственной экологической инспекции, Государственной лесной охраны, общественные инспекторы по охране окружающей среды, представители органов исполнительной власти и общественных организаций. Полиция просит не продавать и не покупать раннецветущие растения.-- Их сбор категорически запрещен. За нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых в соответствии с международными договорами Украины, предусмотрен штраф в размере 1700–3655 грн. Кроме этого, законодательством предусмотрено возмещение убытков, причиненных природе, -- сообщили в полиции.