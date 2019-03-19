Чернобыльская больница превращается в одно из лучших лечебных заведений в Украине.Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная в сотрудничестве с общественностью работает на результат, отметил в программе «Точка зрения» на телеканале Р1 председатель Харьковской областной организации всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Анатолий Винник.
Чернобыльцы получат обновленную больницу
— Завершается один из этапов реконструкции Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения, который специализируется на лечении ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Какие работы выполнены и каков план дальнейших действий?
— Чернобыльский диспансер – это бывшая обкомовская больница, которая в конце 1990-х была предоставлена для лечения чернобыльцев. Спасибо за это тогдашнему губернатору Александру Масельскому. За 25 лет лечебное заведение пришло в аварийное состояние и подлежало закрытию по всем санитарным, противопожарным нормам и т. д. С мая прошлого года начались активные работы по реконструкции больницы и капитальному ремонту. На это из областного бюджета было выделено 9,7 миллиона гривен — благодаря руководителю области Юлии Светличной, ее личной инициативе, которая была поддержана Харьковским областным советом. Кроме того, Юлия Александровна приложила немало усилий, чтобы до нас дошли прошлогодние инвестиционные деньги из ЕБРР. И фактически на сегодняшний день около 20 миллионов гривен вложено в капитальный ремонт чернобыльского диспансера.
Сейчас работы – в стадии завершения: устраняются отдельные мелкие недостатки, которые бывают на любой стройке. Завозится диагностическое, реанимационное и операционное оборудование. На днях благодаря областной администрации во главе с Юлией Светличной мы получим обновленное лечебное заведение.
Но на этом работы по реконструкции и ремонту не заканчиваются – выделены деньги на разработку проектно-сметной документации. Сейчас она находится в стадии доработки и проведения экспертизы. Стоимость последующих работ оценивается уже в десятки миллионов гривен.
— Что это за работы?
— Юлия Александровна поставила задачу — чернобыльская больница должна быть одним из лучших лечебных учреждений в Украине, отвечать мировым стандартам. Так что в это дело нужно вложить, по разным оценкам специалистов, порядка 50 миллионов гривен. Например, здесь планируются лечебный плавательный бассейн, всевозможные процедурные кабинеты… В диспансере будет возможно не только лечение, но и реабилитация, причем – на высоком современном уровне. А это очень важно. В апреле нынешнего года мы будем отмечать 33 года после аварии на ЧАЭС. Понятно, что за это время болезни у ликвидаторов обострились и усугубились.
Ни одна копейка не уйдет на сторону
— Больница, построенная несколько десятилетий тому назад, вряд ли может отвечать современным требованиям. Вы уже упомянули, что закупается новое оборудование. Предусмотрено ли приобретение каких-то специализированных аппаратов, которые помогут в лечении болезней, полученных именно в результате высоких доз радиации в зоне ЧАЭС?
— Этот вопрос лучше адресовать медикам. Но могу сказать точно, что в последнее время руководство чернобыльского диспансера как раз занимается этими вопросами, чтобы в больнице можно было проводить качественную диагностику и лечение. К сожалению, у чернобыльцев возникают онкологические заболевания — это профиль главного врача диспансера Ирины Пироговой. И мы думаем, что данный участок работы в нашем диспансере также будет поднят на новый современный уровень.
— Работы по реконструкции чернобыльской больницы проводятся под пристальным вниманием руководства области и общественности. Не проходит и недели, чтобы в диспансере не побывали представители облгосадминистрации – как правило, заместители главы области. К инспекции подключаются активисты. Как это влияет на процесс?
— Хочу немного отойти от темы. Помимо того что я председатель Харьковской областной организации «Союз Чернобыль Украины», я еще и первый заместитель директора театра русской драмы им. А.С. Пушкина, в котором за прошлый и позапрошлый годы провели капитальные ремонтные работы на 2,5 миллиона гривен, которые нам выделили из областной казны. Частично привели в порядок театр, например, отремонтировали фасад, который был в аварийном состоянии.
То есть я хочу сказать, что Харьковская областная администрация под руководством Юлии Александровны Светличной занимается не только чернобыльским диспансером, но и госпиталем для ветеранов войны, и районными больницами, и домами культуры, и дорогами... В прошлом году 800 объектов были капитально отремонтированы или построены с нуля. И в этом году к ним добавляется еще 200 объектов. Около двух миллиардов гривен будет выделено из государственного и местных бюджетов на ремонт дорог.
Так вот ни один из упомянутых объектов не находится под таким прицельным вниманием со стороны руководства области и общественности. Наши активисты-чернобыльцы бывают здесь каждый день и от их внимания не ускользают даже мелочи. Например, оконный откос, на наш взгляд, был сделан не совсем качественно – и активисты настояли на том, чтобы его переделали. Также следят за тем, чтобы больница была максимально доступна для людей с инвалидностью, чтобы были оборудованы качественные пандусы, чтобы палаты для таких больных были соответствующим образом обустроены. Юлия Александровна на сессии областного совета говорила, что поручит прокуратуре контролировать, чтобы ни одна копейка не пошла на сторону. Так я скажу, что после наших общественников-чернобыльцев там даже прокуратуре делать нечего.
В области появится региональный реабилитационный центр
— 6 марта глава области Юлия Светличная приняла участие в форуме, на котором собрались представители ветеранских общественных организаций. Какие вопросы были на повестке дня и каковы результаты встречи?
— В течение четырех месяцев председатели областных ветеранских организаций объехали города и районы Харьковской области, встречались с активистами на местах, с органами местного самоуправления, с депутатами, с руководством районов и городов. Обсуждали три направления деятельности. Первое — участие ветеранов в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Второе – участие в социально-экономическом развитии районов. И третье – социальная защита ветеранов. От имени четырех ветеранских организаций мы обратились к Юлии Александровне с просьбой собраться на итоговое совещание. На форуме была принята соответствующая резолюция, которая стала примером сотрудничества органов власти, органов местного самоуправления, общественности в вопросах построения гражданского общества, развития громад и т.д. Речь шла о том, как областные ветеранские организации сотрудничают с областной администрацией, облсоветом.
Кстати, затронули одну очень интересную тему – создание европейского уровня реабилитационного центра для ветеранов. Юлия Александровна поддержала это предложение.
— Такие встречи будут системными?
— Местные власти, ветераны, чернобыльцы, афганцы были нам очень благодарны и ратовали за то, чтобы такие встречи стали регулярными. Мы пришли к мнению, что это действительно очень нужно и важно. Мы рассказывали ветеранам, что нужно не только отстаивать вопросы социальной защиты, но и участвовать в социально-экономическом развитии. Не стоит сидеть сложа руки – надо активно работать на региональном уровне, ведь от нас многое зависит…
Политики спекулируют на чернобыльском вопросе
— Вы уже упомянули, 26 апреля — годовщина аварии на ЧАЭС, дата, которая побуждает вспомнить о трагедии, подвести итоги работы. Наверное, сейчас уже обговаривается план тематических мероприятий?
— Чернобыльский актив, безусловно, уже обсуждает, как должна проходить очередная годовщина аварии на ЧАЭС. 15 марта прошло заседание рабочей группы с участием заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, где данный вопрос тоже рассматривался. После этого будет принято распоряжение председателя ХОГА, где будут озвучены мероприятия, которые мы будем проводить.
Кстати, хочу остановиться на некоторых моментах, которые заслуживают критики. Например, мне не нравятся призывы к чернобыльцам Украины провести 20 марта мирную акцию перед администрацией президента и потребовать встречи с ним. Требования, которые предъявляются, возможно, и правильные, но не своевременные.
У меня иная точка зрения: пройдут выборы, пройдет инаугурация президента. Вот с вновь избранным президентом и нужно встречаться, высказывать ему наше видение проблемы на предстоящие пять лет, рассказывать, чего мы ждем от новой власти. Кстати, к этому мы призываем всех ветеранов в принятой нами резолюции.
— Уделяют ли внимание политики проблемам ветеранов, чернобыльцев?
— Есть в процессе выборов спекулятивная составляющая — раздавать обещания чернобыльцам, другим ветеранам. Конечно, хорошо, находясь в оппозиции, обещать золотые горы и хрустальные замки… Поэтому в рамках наших общественных организаций мы говорим, что занимаемся и будем заниматься тремя основными направлениями – строить гражданское общество, активно идти в депутаты местных советов, в органы исполнительной власти. Чем больше будут развиваться объединенные территориальные громады, тем больше у них будет возможности оказывать помощь ветеранам – в обеспечении жильем, в выделении участков и т.д. А участие в политических играх – это за рамками нашей общественной деятельности. Кстати, так у нас и в уставе прописано.
Но некоторые политики все-таки пытаются втягивать чернобыльцев в это дело – например, в уже озвученную мною акцию 20 марта. В апреле, перед вторым туром голосования, нас хотят вывести на «Ходу памяти». Ну какая может быть «Хода памяти», если у нас есть конкретная дата – 26 апреля, когда произошла авария на ЧАЭС. Вот давайте в этот день и выйдем с друзьями, знакомыми, детьми, внуками — будет памятное мероприятие. Я делаю акцент на 26 апреля.