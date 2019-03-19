Чернобыльская больница превращается в одно из лучших лечебных заведений в Украине.

Чернобыльцы получат обновленную больницу

Ни одна копейка не уйдет на сторону

В области появится региональный реабилитационный центр

Политики спекулируют на чернобыльском вопросе