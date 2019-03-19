За два месяца 2019 года от Харьковской области в госбюджет поступило 166,5 млн грн военного сбора.

За январь-февраль 2019 г. от Харьковской области в госбюджет поступило 166,5 млн грн военного сбора, что на 27% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Главном управлении фискальной службы области.В частности, в феврале 2019 г. поступило 88,2 млн грн (на 25,2% больше, чем в 2018 году). Кроме того, в фискальном ведомстве отмечают положительную динамику поступлений военного сбора помесячно. Так, в январе этого года поступления составили 78,3 млн грн, в феврале – 88,2 млн грн.