С 14 по 16 марта в городе Ришон-ле-Цион прошли международные юношеские турниры по бадминтону в трех возрастных группах, на которых харьковчане завоевали две золотые и три серебряные медали.

Наиболее успешно выступила Евгения Кантемир, на счету которой были две золотые награды в возрастной группе U15. Евгения победила в женской одиночной категории, выиграв в финале 21:7, 21:15 у соперницы из России. Также она завоевала победу вместе с другой харьковчанкой Александрой Киселевой в женской парной категории. В финале украинки со счетом 13:21, 22:20, 21:11 выиграли у россиянок.В этой же возрастной группе U15 в смешанной парной категории харьковская спортсменка Амина Лысенко и Шарон Перельштайн из Израиля стали серебряными призерами, уступив в финале 18:21, 15:21 соперникам из Венгрии и Дании.В возрастной группе U19 две серебряные медали завоевал Даниил Скрынник. В смешанной парной категории вместе с харьковчанкой Анастасией Прокопович в финале уступил 16:21, 18:21 спортсменам из Израиля и Дании, а в финале мужской парной категории вместе с Даном Симановским из Израиля со счетом 8:21, 22:20, 20:22 уступил в финале бадминтонистам из Кипра.