В Харьковской облгосадминстрации прошло заседание с активом чернобыльских общественных организаций, на котором рассматривались самые насущные вопросы, в частности завершение реконструкции Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения.

В начале встречи заместитель председателя Харьковской облгосадминистарции Михаил Черняк напомнил, что рабочая повестка была составлена в тесном сотрудничестве с руководителями чернобыльских организаций. Поэтому главным событием, которого ждут чернобыльцы Харьковщины, является окончание определенных ремонтных работ в областном диспансере радиационной защиты населения и продолжение работы над комплексным проектом реконструкции медицинского учреждения.О состоянии строительно-монтажных работ доложил директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков. Он напомнил, что в 2018 году были проведены работы по ремонту фасадов, стояков, санузлов и частично кровли. Переходные проекты, которые финансировались за счет Европейского инвестиционного банка, имеют состояние готовности 93%. Полностью подготовлены к работе операционный блок и реанимация, завершаются работы на первом этаже здания.– Важно отметить, что из областного бюджета были выделены средства на разработку проекта капитального ремонта всего комплекса. Мы работаем с проектантами, есть наработки. Речь идет об определении очередности работ. По нашему мнению, нужно начинать с подачи горячей воды и восстановления внешних сетей, – подчеркнул Сергей Жуков.Кроме того, во время заседания рабочей группы директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага предоставил информацию о выполнении протокольных решений заседания рабочей группы по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы. Первоочередным в докладе стал вопрос предоставления дополнительных социальных гарантий вдовам чернобыльцев без статуса. По информации структурных подразделений соцзащиты населения, численность этой категории граждан в области составляет 390 человек, из которых 204 получают субсидию на оплату коммунальных услуг, 40 - пользуются льготами на жилищно-коммунальные услуги, имея другой статус.– Оплаты льгот требуют 146 человек. В 2019 году на эти цели выделены средства в Балаклейском, Золочевском районах, а также в Изюмн и Лозовой. Кроме того, предусмотрены средства для предоставления указанной категории единовременной материальной помощи в Боровском, Двуречанском, Лозовском, Нововодолажском районах, городах Купянск и Лозовая, – отметил Юрий Шпарага.Также на заседании обсудили вопросы пенсионного обеспечения, льготного проезда в городском и междугородном транспорте участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.