Пост – это, как известно, не диета, а духовное очищение.

Но, как говорят священнослужители, независимо от желания или нежелания человека духовно совершенствоваться, когда он постится, он входит в тонкий мир.Если говорить о пищеварительной составляющей, то голодание – тема спорная и в последние годы все меньше ассоциируется с пользой для организма. Однако существуют определенные состояния здоровья, при которых воздержание от пищи может оказать положительное действие, сообщает Meteoprog.Краткосрочный пост поможет восстановить пищеварительную систему и улучшить ее последующее функционирование. Во время поста восстанавливается весь организм, потому что многие биологические процессы регенерации происходят, когда наше тело находится в состоянии «отдыха», а пищеварение нарушает этот покой.Временный отказ от пищи поможет сжечь жир, особенно расположенный вокруг внутренних органов – печени и почек. В одном из исследований ученые доказали, что при голодании метаболизм ускоряется.Во время голодания выделяется меньше инсулина, поскольку организм не получает постоянных доз сахара. Более низкий уровень гормона приводит к повышению чувствительности к инсулину, что может оказаться благотворным для людей с инсулинорезистентностью.Также исследования доказывают, что голодание оказывает позитивное влияние на сердечно-сосудистую систему, а именно на кровяное давление. Улучшить самочувствие также могут люди, страдающие от высокого уровня холестерина.Придерживаясь поста, можно уменьшить воспалительные процессы в организме, поскольку их основной причиной является нездоровые продукты: рафинированный сахар, быстрые углеводы, алкоголь, мясо, жареная еда.В нескольких исследованиях было установлено, что кратковременный пост может стабилизировать гормональный баланс и уменьшить окислительный стресс.Если вы решили придерживаться поста, ограничьте физическую активность, а также употребляйте много жидкости.– вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты.– горячая пища без масла.– пища с растительным маслом, можно выпить немного кагора и сухого красного вина (кроме дней, которые выпадают на Страстную неделю).— в Благовещение пресвятой Богородицы и в вербное воскресенье разрешается рыба.я – в Лазареву субботу разрешается рыбная икра.