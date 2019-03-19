Движение транспорта через перекресток улицы Пушкинской с улицей Короленко ограничено до 14 апреля.Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано со строительством подземного пешеходного перехода от станции метро «Площадь Конституции» к строящемуся многофункциональному комплексу.
На этот период движение будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Кроме того, с 18 марта по 14 апреля изменили маршрут движения ряд автобусов:
- №249э и 269э будут объезжать закрытый участок так: пр. Московский – пер. Армянский – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции – пер. Плетневский – ул. Кооперативная – пр. Московский и далее по маршруту;
- №251э: пр. Московский – пер. Армянский – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции – пер. Плетневский – ул. Кооперативная – пр. Московский и далее по маршруту;
- осуществлять высадку/посадку пассажиров автобусы будут на остановке «Переулок Спартаковский».