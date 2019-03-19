Движение транспорта через перекресток улицы Пушкинской с улицей Короленко ограничено до 14 апреля.

№249э и 269э будут объезжать закрытый участок так: пр. Московский – пер. Армянский – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции – пер. Плетневский – ул. Кооперативная – пр. Московский и далее по маршруту;

будут объезжать закрытый участок так: пр. Московский – пер. Армянский – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции – пер. Плетневский – ул. Кооперативная – пр. Московский и далее по маршруту; №251э: пр. Московский – пер. Армянский – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции – пер. Плетневский – ул. Кооперативная – пр. Московский и далее по маршруту;

пр. Московский – пер. Армянский – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции – пер. Плетневский – ул. Кооперативная – пр. Московский и далее по маршруту; осуществлять высадку/посадку пассажиров автобусы будут на остановке «Переулок Спартаковский».