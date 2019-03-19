Соревнования состоялись с 9 по 17 марта, в них приняли участие 32 команды из Харькова и области.



Итоги турнира такие:І место – Lanselon's Servants. В составе команды: учащиеся Аэрокосмического лицея на базе НАУ им. Жуковского «ХАИ», Харьковского университетского лицея, Харьковского государственного высшего училища физической культуры № 1.ІІ место – команда Bochinchi Gaming Харьковской общеобразовательной школы №150.ІІІ место поделили между собой две команды: No techies – Харьковская общеобразовательная школа I-III ступеней №52 и Team_47 – Кегичевский лицей Харьковской области.