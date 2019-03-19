Уже в конце апреля температура может подняться до 30 градусов, а в мае ожидаются дожди и похолодание.

Весной 2019 года погода в Украине ожидается достаточно теплая, без осадков в апреле, с дождями в мае. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, передает РБК-Украина.Мартазинова отметила, что в апреле после 10 числа к 20 числу температура начнет резко пониматься выше нормы. Климатолог отметила, что температура может подниматься от 20 до 28 градусов, если будет солнечно и не облачно. "Это апрель - начало мая", - сказала она, добавив, что осадки в апреле будут минимальными.Климатолог прогнозирует похолодание после 20 мая. До заморозков оно не дойдет, но "оно будет сопровождаться и осадками, и шквальным ветром", сообщила она.По ее словам, в начале июня сохранится неустойчивая погода с осадками, как и во второй половине мая.