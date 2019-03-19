Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено с 10:00 до 15:00 19, 20 и 22 марта.

Как сообщается, это связано с реконструкцией контактной сети.На этот период трамваи будут курсировать так:- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;- часть маршрута: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;- трамваи № 16, 16А - не ходят.21 марта с 10:00 до 13:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко, ул. Героев Труда, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова.В этот период трамваи будут курсировать так:- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;- часть маршрута: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;- трамваи №16 и 16А - не ходят.Также 21 марта с 13:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круг «Журавлевский гидропарк».Трамваи буду ходить следующим образом:- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;- часть маршрута: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;- трамваи № 16, 16А - не ходят.