Во вторник, 19 марта, в разных районах Харькова за ночь сгорели семь автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.По словам пожарных, автомобили горели в Основянском, Шевченковском и Киевском районах города. Первое сообщение о пожаре поступило 1:43, когда загорелись две машины, припаркованные у девятиэтажного дома на улице Наталии Ужвий, 80. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены Audi A4 и микроавтобус Volkswagen Т-4.Второе сообщение пожарным поступило в 2:50. На этот раз загорелись Skoda Octavia и Hyundai i30, который были припаркованы у жилого дома по проспекту Победы.И последнее сообщение о возгорании автомобиля поступило в 4:22, когда в Банном переулке у стен 15-этажки загорелись три автомобиля. Огнем был охвачен моторный отсек и салон Volkswagen Golf, от которого пламя перешло на Subaru Forester и Mercedes-Benz.