В Сумской области зафиксировали редкую инфекцию – туляремию, от которой в Украине нет вакцин, сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра.

Лабораторные исследования подтвердили наличие этой инфекции у грызунов, клещей и в окружающей среде.– В текущем году из биологического материала, доставленного из Ахтырского района, обнаружен положительный результат в высоких титрах, что свидетельствует о необходимости повышенной настороженности как медицинских работников к диагностике заболевания, так и населения области, – говорят медики.Туляремия – острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся поражением лимфатической системы, кожи, селезенки; образованием множественных гранулематозно-некротических очагов в различных органах, лихорадкой и общей интоксикацией. После перенесенного заболевания вырабатывается пожизненный иммунитет.Возбудитель туляремии – туляремийная палочка. Основной источник инфекции для человека – грызуны. Определенное время для профилактики туляремии использовалась живая туляремийная вакцина, но на сегодняшний день в Украине ее нет.