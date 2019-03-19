Корпорация Boeing продолжает производить самолеты модели 737 Max, хотя временно прекратила их поставлять.



– Я подтверждаю, что мы приостанавливаем поставки 737 Max в связи с временным прекращением их полетов, – сказал официальный представитель Boeing. – Мы продолжаем выпускать эти самолеты, производить их и оцениваем ситуацию в связи некоторыми другими факторами.Напомним, Федеральное авиационное управление США заявило о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 Mах в американском воздушном пространстве. 10 марта самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, погибли 157 человек. Ранее, 29 октября 2018 года такой же самолет разбился в Индонезии, погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, государства ЕС и Азию с Африкой, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 Mах.