Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира делят сразу три города.

Исследовательское подразделение Economist Intelligence Unit журнала The Economist опубликовало рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира. Об этом сообщает ЗН.Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира делят сразу три города — Париж, Гонконг и Сингапур. Это первый подобный случай в 30-летней истории рейтинга.Всего в рейтинге представлены 133 города. В первую десятку самых дорогих вошли Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес (последние два города разделили десятое место).Одна из авторов отчета Роксана Члачева сказала, что Париж регулярно входит в первую десятку рейтинга еще с начала 2000-х годов — он был и остается "невероятно дорогим местом для жизни"."Только цены на алкоголь, табак и транспорт здесь сопоставимы с европейскими городами", - добавляет она.К примеру, средняя стоимость женской стрижки в Париже— $ 119,04. Для сравнения, в Цюрихе она обойдется уже в $ 73,97, а в Осаке — в $ 53,46.Самыми дешевыми городами мира стали Каракас, Дамаск, Ташкент, Алматы, Бангалор, Карачи, Лагос, Буэнос-Айрес, Ченнаи и Нью-Дели.Инфляция и колебания курса привели к тому, что по сравнению с прошлогодним рейтингом в этом году можно говорить о серьезных изменениях в отдельных странах. К примеру, Аргентина, Бразилия, Турция и Венесуэла сильно ослабили свои позиции в том, что касается стоимости жизни. В столице Венесуэлы инфляция составила около 1000000% и привела к тому, что местной власти вообще пришлось выпускать новую валюту.