На путях движения трамваев планируется устраивать зеленые насаждения.“Зеленые пути”- green tram tracks – будут способствовать улучшению экологического и эстетического состояния городов. Об этом сообщает МГ Объектив.
Кроме того, деревья воспрепятствуют заезду на пути индивидуальных автомобилей. Такое предположение рассматривается в Министерстве регионального развития.
– До сих пор у нас есть такие умники, которые не пренебрегают возможностью прокатиться трамвайными путями, не задумываясь о том, какие опасные последствия может иметь такая езда. В Европе уже давно придумали способ, как с этим бороться и при этом обеспечить эстетичный вид и повышать экологическое состояние городов. Это “зеленые пути” трамваев. То есть, когда пути трамвайного движения озеленены, как клумбы. Выглядит это очень красиво и несет только пользу для городов. И глаз рядовых граждан радуется этой зелени. Почему бы не делать так и в Украине?-- сказал замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.