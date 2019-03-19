11 харьковских школьников побывают в США по программе «Юношеское лидерство через спорт».

Участие в программе обмена Государственного департамента США приняли старшеклассники, которые занимаются баскетболом.– «Юношеское лидерство через спорт» – это серия международных обменных программ, финансируемых отделом спортивной дипломатии управления международных и культурных дел Государственного департамента США. Цель программы: наладить межкультурное взаимопонимание и спортивные возможности для подростков-спортсменов и их тренеров. Участники будут учиться командной работу, наставничеству, здоровому образу жизни и самодисциплине в мультикультурной среде, – рассказала соучредитель благотворительного фонда «Харьков с тобой» Наталья Яковлева.Для участия в программе харьковские школьники прошли отбор, заполнив анкеты, предоставленные принимающей стороной.– Я уже лет шесть мечтаю попасть в Америку. Играю в баскетбол, всегда хотел побывать на матче. Увлечен их культурой, – говорит участник проекта Влад Усенко. – Жду, что пообщаюсь и поиграю в баскетбол с американскими сверстниками.Украинские школьники проведут в США 10 дней: будут знакомиться с американской культурой, связанной со стритбаскетом – уличным баскетболом. Сопровождать их будет тренер по стритбаскету Максим Тележный. Поездка полностью оплачивается принимающей стороной.По словам организаторов, позже американские школьники побывают в Харькове с ответной поездкой.– Харьковская область является уникальной, ведь в течение последних лет по инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной мы активно развиваем собственные международные связи. Поэтому сегодня наш регион является центром страны по реализации международных проектов, – отметил Анатолий Бабичев, который встретился с участниками программы накануне поездки.Напомним, Юлия Светличная подписала Меморандум о сотрудничестве между Харьковской областью с Посольством США в Украине.– Это дает нам дополнительные возможности сотрудничества по различным направлениям, в том числе, по реализации молодежных программ. Приятно, что из 26 украинских школьников, которые поедут в США, 11 – представляют именно наш регион, – сказал Анатолий Бабичев.