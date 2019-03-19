Археологи обнаружили в Ниле корабль, который был описан Геродотом еще в 450 году до нашей эры.

Как сообщает "Популярная механика", судно пролежало на дне реки около 2500 лет, но удивительно хорошо сохранилось.Корабль был описан во фрагмента 2.96 "Историй" Геродота. Древнегреческий историк писал о своей поездке в Египет и описал тип грузового судна Нила, который назывался барисом. Согласно рисункам, которые были сделаны Геродотом, корабль состоял будто из кирпичной кладки, выложенной папирусом, а рулевая ось проходила сквозь отверстие в киле. Сведения о подобной системе рулевого управления в эпоху фараонов поступали и из других источников, однако никаких доказательств у ученых не было.Находка получила название "Корабль 17". Он вышел из ныне затонувшего города-порта Тонис-Гераклион недалеко от дельты Нила, который датируется 644-332 годами до нашей эры. Здесь археологи уже нашли более 70 свидетельств кораблекрушений и бесчисленные артефакты, которые позволили подробнее узнать об истории древнего города и его культуре.Исследователям удалось изучить более 70% корпуса корабля. Археолог Дамиан Робинсон из Оксфордского центра морской археологии отмечает, что лишь теперь ученые наконец убедились в правоте Геродота. Учитывая многочисленные сходства и уникальную рулевую систему, исследователи полагают, что "Корабль 17" настолько близок к описанному в книге, что вполне мог быть построен на той же верфи, что и восхитившее Геродота судно.