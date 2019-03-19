В этом году VI этап Всеукраинской олимпиады по биологии впервые проходит в Харькове, причем в единственном в Украине фармацевтическом заведении высшего образования – Национальном фармацевтическом университете.
По итогам прошлого года Харьковская область заняла 1 место среди регионов Украины по результатам участия в предметных олимпиадах.
– Мы болеем за Украину, за победителей и за качество образования, и за желание наших лучших учеников не только учиться, но и совершать новые открытия и изобретения. Все это инвестиции в экономику нашей страны, – сказал Анатолий Бабичев.
Для участников олимпиады созданы условия для интеллектуальных соревнований в Национальном фармацевтическом университете и Областной специализированной школе-интернате II-III степеней «Одаренность». Кроме соревнований, учеников ждут интересные экскурсии.