В этом году VI этап Всеукраинской олимпиады по биологии впервые проходит в Харькове, причем в единственном в Украине фармацевтическом заведении высшего образования – Национальном фармацевтическом университете.



– Очень приятно, что в этом году именно олимпиада по биологии проводится в Харькове, ведь олимпиады по этому предмету – одни из самых популярных и массовых в Харьковской области, – говорит заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев. – В районном этапе приняли участие более 3500 наших школьников, в областном – 210 учеников, 105 из которых стали победителями.По итогам прошлого года Харьковская область заняла 1 место среди регионов Украины по результатам участия в предметных олимпиадах.– Мы болеем за Украину, за победителей и за качество образования, и за желание наших лучших учеников не только учиться, но и совершать новые открытия и изобретения. Все это инвестиции в экономику нашей страны, – сказал Анатолий Бабичев.Для участников олимпиады созданы условия для интеллектуальных соревнований в Национальном фармацевтическом университете и Областной специализированной школе-интернате II-III степеней «Одаренность». Кроме соревнований, учеников ждут интересные экскурсии.