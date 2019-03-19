Известный британский врач назвал основные пять признаков, которые говорят о том, что с организмом не все в порядке.

Даниел Фентон, который возглавляет центральную Лондонскую клинику, подчеркнул, что некоторые признаки настолько популярные, что многие люди думают, что они неопасны. Но, по словам эксперта, люди очень заблуждаются на этот счет, информируют «Экономические новости».Но врач просит своих коллег не запугивать пациентов, а профессионально предоставить им информацию.Даниел Фентон выделяет такие основные признаки, которые указывают на проблемы со здоровьем.Врач подчеркивает, что если ночью человек часто бегает в туалет, то скорее всего у него никтурия, другими словами проблемы с мочеполовой системой. У мужчин это может также сигнализировать о том, что значительно увеличена предстательная железа.Также, если вы замечаете, что часто покалывает в нижних или верхних конечностях, проверьте состояние своих сосудов, так как это один из сигналов инсульта.О наличие лимфомы или миеломы говорит сильное потоотделение.Часто люди не обращают внимание на постоянное чувство усталости, но это сигнал того, что организму не хватает витаминов или железа, плохо работает щитовидная железа, а также развивается онкология крови.Еще не игнорируйте такие симптомы, как быструю потерю веса и постоянную жажду. Они указывают на развитие диабета 1-го или 2-го типа или онкозаболевание.