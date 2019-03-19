Рост курса доллара в последнюю неделю спровоцировало превышение спроса на валюту со стороны клиентов банков над предложением.

Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-службе НБУ на запрос РБК-Украина.Как отметили в центробанке, эта ситуация не была вызвана каким-то отдельным фактором, а лишь отражала баланс спроса-предложения в конкретный момент времени под воздействием ряда факторов."Со своей стороны для сглаживания колебаний Национальный банк выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок и продал около 100 млн долларов на прошлой неделе", - напомнили в НБУ.В НБУ отказались комментировать возможное влияние на рынок покупку долларов Укрзализныцей."Впрочем, емкость рынка и возможности Национального банка по сглаживанию колебаний дают возможность нивелировать влияние ситуативного изменения в спросе или предложении иностранной валюты, сохраняя при этом приверженность принципам плавающего режима обменного курса", - отмечается в ответе.Напомним, на прошлой неделе гривна резко подешевела впервые с середины февраля: доллар на межбанке приблизился к отметке 27 грн за доллар, евро - снова дороже 30 грн. На этой неделе падение нацвалюты продолжилось.