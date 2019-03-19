В Малой Рогани начала работать первая из 30 современных амбулаторий, которые строят на Харьковщине в рамках реформы сельской медицины.

Ранее амбулатория общей практики - семейной медицины Малой Рогани, которая обслуживает 2777 человек, была расположена в приспособленном помещении жилого дома. Это было неудобно и для пациентов, и для врачей, ведь места было мало, и старое здание нуждалось в ремонте.– Наша новая амбулатория имеет просторные светлые помещения для двух семейных врачей, дневного стационара на четыре кровати, манипуляционной, кабинета прививок и кабинета здорового ребенка. Кабинеты большие и светлые, оснащены всем необходимым. Люди очень довольны. Они ждали, когда мы перейдем в новую амбулаторию, – говорит заведующая учреждением Татьяна Панская.Новая амбулатория получила много оборудования.– Это гематологический и биохимический анализаторы, набор цифровых «скопических» систем с генератором света, монитор жизненно важных показателей с цифровым интерфейсом, 12-канальный электрокардиограф с цифровым интерфейсом и другие приборы. Также мы получили новый автомобиль повышенной проходимости - это важно, ведь в селе не всегда просто доехать до некоторых пациентов, особенно в плохую погоду, – подчеркивает заведующая амбулаторией.Кроме того, новое здание имеет две квартиры для врачей. Один из семейных врачей, работающих в учреждении, раньше жил в Харькове, теперь планирует поселиться рядом с рабочим местом.– Здесь хорошие условия, квартиры достаточно большие, в них есть все для того, чтобы комфортно жить рядом и не тратить время на поездки, – отмечает Татьяна Панская.По словам заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, с первых дней работы в амбулатории будет работать система телемедицинских услуг.– Учреждение оборудовано всем необходимым, подключено к интернету, врачи обучены работать с техникой и готовы оказывать профессиональную помощь пациентам, – говорит Михаил Черняк.Харьковская область – один из пяти регионов, где система телемедицины сегодня внедряется в пилотном режиме.– За две недели работы в тестовом режиме мы предоставили телемедицинские консультации около 200 пациентам и уже видим положительные результаты. К этой работе уже привлечены около 100 врачей вторичного и третичного уровня. Это специалисты областных медицинских учреждений. Работаем над тем, чтобы привлечь также областную детскую больницу, – рассказал заместитель председателя ХОГА.В ближайшее время в области начнут работать и другие амбулатории, которые строятся в рамках укрепления сельской медицины.– На финальной стадии строительства – амбулатории в Краснокутском, Балаклейском районах. Активно работают строители в Зачепиловском и Валковском районах. Строительство сегодня идет во всех районах области, в некоторых строим по две амбулатории. В этом году продолжим работать над разветвлением сети. В целом по области утверждено строительство 50 новых амбулаторий, – напомнил Михаил Черняк.